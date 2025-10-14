オリックス・山下舜平大投手（23）が13日、雪辱を期すため超速で再始動することを明かした。CSファーストS敗退から一夜明け、チームは新千歳空港から帰阪。今月20日までは休日となるが、大型右腕は早くも来季を見据えていた。「きょうはゆっくり（今後の）スケジュールを立てようと思っている。明日（14日）から練習しますよ」ポストシーズン初登板となった11日の日本ハム戦では先発で6回6安打2失点を喫して敗戦投手となった