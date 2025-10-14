Ｊ１神戸が１３日、神戸市西区のクラブ施設で練習を公開し、ケガで離脱していたＭＦ佐々木大樹（２６）がフルメニューをこなした。次節は勝ち点５差で追う首位の鹿島戦（１７日・ノエビアスタジアム神戸）。大一番へ「チームにとって大きいと思わせる復帰戦にできれば」と語った。今季２６試合で４得点も、８月１６日の横浜ＦＣ戦で途中交代して約２カ月、戦線離脱。歯がゆい思いを抱えながら、首位争いに食い込むチームを励み