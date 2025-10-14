サッカー日本代表は１３日、国際親善試合のブラジル代表戦（１４日）に向けて、試合会場の東京・味の素スタジアムで調整した。５度のＷ杯制覇を誇るブラジルとは過去１３戦して通算２分け１１敗と一度も勝ったことがなく、会見した森保一監督（５７）は「初勝利したい」と王国からの金星に意欲。０−１で敗れ、防戦一方だった３年前の対戦からの積み上げを表現するべく、主導権を握る戦いを目指す上で「賢く戦う」と、臨機応変な