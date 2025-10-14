「プロレス・新日本」（１３日、両国国技館）来年１月４日に東京ドームでデビューする東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフ・アロン（２９）がついに動いた。ＮＥＶＥＲ無差別級タイトルマッチで、挑戦者のＥＶＩＬが悪徳集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の介入によるサポートを受け、王者ボルチン・オレッグを撃破。ＨＯＴが試合後もボルチンや制止に入った若手を暴行する中、セコンドについていた怒れる狼が