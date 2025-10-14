10月21日スタートの火曜ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の制作発表記者会見が、10月12日にTOHOシネマズ 六本木ヒルズで行われ、主演の大泉洋のほか、宮粼あおい、ディーン・フジオカ、宇野祥平、北村匠海、高畑淳子、岡田将生が登壇した。 参考：大泉洋の芸能生活30周年を『ちょっとだけエスパー』制作陣が祝福「愛されるのが分かる」 野木亜紀子が脚本を手がける本作は、