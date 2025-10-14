「自律神経」の状態を整えるために必要なこととは？（写真：buritora／PIXTA）普段の生活で強い緊張や不安を感じている人は、身体の不調も伴うことが多い。「がんばりたいのに、身体が思うように動かない」のはなぜなのか。『心を病む力』（東洋経済新報社）の著者である上谷実礼氏が、心身の働きと関係の深い「自律神経」のメカニズムや、日常的にできる対処法について解説する。心の不調から頭痛や吐き気が起こることも心と身体