天津大学の封偉教授が率いる研究チームはこのほど、塩アルカリ土壌に生息する植物の「塩吸収-塩分泌」メカニズムからヒントを得て、高効率の光熱変換性能と優れた力学特性を兼ね備えた分子太陽熱（MOST）繊維素材の開発に成功しました。この研究に関する論文は材料科学を取り扱っている学術雑誌『アドバンスド・マテリアルズ』に発表されました。 研究チームは塩アルカリ土壌に生息する植物「エダハリハマアカザ」からヒントを得ま