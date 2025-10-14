日本テレビは14日、26年2月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪の中継種目を発表した。日本選手の活躍が見込まれる種目や開会式ハイライトなどを放送する。中継は2月6日までの17日。鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）にメダル獲得が期待される2月14日のフィギュアスケート男子フリー、平昌・北京五輪で2大会連続の金メダルを獲得した高木美帆（31）が出場する同20日のスピードスケート女子1500メートルなどを放