◇巨人・長野現役引退決断【長野久義という男】誰もが憧れる格好いい男。それが巨人・長野久義だ。男気エピソードは、そこら中にあふれている。昨年のプレミア12前の侍ジャパンの合宿中、宮崎の飲食店で記者は大勢ら巨人勢と遭遇。軽いあいさつを済まし、別室で宮崎料理に舌鼓を打っていた。いざ会計となると「お代は大勢さんからもらっています」。翌日お礼をすると「とんでもないです。僕らは長野さんの背中を見ているので