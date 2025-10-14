無実を訴え続けた被告が勾留中、病に侵されて何度も保釈を求めながら死亡した。なぜ保釈が認められなかったのか。運用に問題があったと言わざるを得ない。精密機械製造会社「大川原化工機」の冤罪（えんざい）事件を受け、最高裁が全国の裁判官を対象に保釈の運用に関する研究会を開いて課題や改善策を議論することを決めた。事件では、社長ら３人が２０２０年に逮捕、起訴され、１年近く勾留された。その後、検察が「違法性