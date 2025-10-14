２年以上にわたるむごたらしい戦闘の終結に向けた、具体的な進展を歓迎したい。今度こそ停戦を守り、恒久和平につなげなければならない。イスラム主義組織ハマスが、イスラエルから連れ去り、パレスチナ自治区ガザで拘束していた人質を解放した。生存者２０人全員が引き渡された。ハマスは２０２３年１０月に行った越境テロで、１２００人以上を殺害し、約２５０人を人質に取った。人質は断続的に解放されていたが、約５０人