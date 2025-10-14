主力外野手として巨人を支えた長野久義（４０）が、現役引退を決断した。坂本勇人との「サカチョー・コンビ」で、２０１２〜１４年のセ・リーグ３連覇に貢献。日本一となった１２年の日本シリーズでは、第５戦に死球で右膝を負傷しながら、痛み止めを使って第６戦に強行出場したように、激しい闘争心を秘めていた。９月２３日、ヤクルトの二軍本拠地・戸田球場に、長野の姿があった。引退を覚悟して１週間ほどたっていたが、「