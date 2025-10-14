ドジャース・山本由伸投手（27）が13日（日本時間14日）、敵地ミルウォーキーで行われるブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)第1戦前の会見に応じた。第1戦の先発を務めるスネルについて質問されると「サイ・ヤング賞2度受賞してる投手と同じローテーションで回ることは嬉しい。スネルからは沢山学ばせてもらっている。チームにとっても大きいし僕にとっても大きな存在だと思っています」と存在の大きさを口にした