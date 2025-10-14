阪神・村上頌樹投手（２７）が１３日に甲子園で行われたナイター練習に参加。１５日から始まる「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズ・セ」ファイナルステージ（甲子園）に向けて、キャッチボールや投内連携などで汗を流した。ファイナルステージでは、巨人に２連勝で難なく突破を決めたＤｅＮＡとぶつかる。前日１２日の第２戦では初回から５点を献上するも、裏の攻撃で２本のアーチで５点を返して同点。さらには、１