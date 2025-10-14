今オフにもポスティングシステムでＭＬＢ球団に移籍する可能性があるヤクルト・村上宗隆内野手（２５）を巡り、米国内での報道も過熱してきている。９月で２０２５年シーズンを終了。ポストシーズンも地区シリーズまでを終え、ワールドシリーズ優勝の可能性を残すのは連覇がかかるドジャース、ブルワーズ、ブルージェイズ、マリナーズの４球団に絞られた。残りの２６球団は来季の巻き返しへ本腰を入れ始め、日本が誇る強打者へ