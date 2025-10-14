俳優大泉洋（52）がこのほど、主演を務めるテレビ朝日ドラマ「ちょっとだけエスパー」（21日開始、火曜午後9時）キャスト登壇イベントに出席した。会社をクビになった主人公の文太（大泉）が、ちょっとだけエスパーになって世界を救うヒーロードラマ。放送開始が21日で「ずいぶん遅いな。焦ってます」と明かし「私が北海道に行っている間にみんなが休んでいるから休みがない。何の時間ですか？」と笑いを誘った。芸能生活30周年を