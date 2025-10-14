ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）で同級１位・那須川天心（帝拳）と同級２位・井上拓真（大橋）の対決に注目が集まるなか、勝敗予想も熱を帯びている。ＯＰＢＦ東洋太平洋スーパーバンタム級１０位・中川麦茶（ミツキ）は、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで注目カードの行方を占った。中川は「ホンマに予想は難しいと思う。当日のコンディションもあるし」と前置きした上で「