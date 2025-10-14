「ＳｎｏｗＭａｎ」目黒蓮が出演するＴＢＳ系ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」（主演・妻夫木聡）が１２日にスタートした。初回には目黒は写真とナレーション出演だけという形だったものの、ネットでは目黒フィーバー状態だ。競馬の世界を舞台に、夢を追い続ける熱き大人たちが、家族や仲間との絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の２０年にわたる壮大な物語。第１話は２０１１年を舞台に大手税理士法人に勤める税理士の栗