米国・ＷＷＥの?明日の女帝?アスカが、さらなる制御不能ぶりを見せつけた。イヨとカブキ・ウォリアーズ（アスカ＆カイリ・セイン）は盟友関係だったが、イヨが宿敵リアと共闘するようになり、女帝が激怒。イヨとの間に亀裂が入り、相棒カイリには?パワハラ?まがいの行為に出るようになった。１１日のＰＬＥ「クラウン・ジュエル」ではアスカ＆カイリでイヨ＆リアとタッグ戦で直接対決。リアが放ったビッグブーツをカイリがアス