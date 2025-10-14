【モデルプレス＝2025/10/14】俳優の大泉洋、北村匠海が12日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜／10月21日スタート）の制作発表記者会見に、共演の宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）、ディーン・フジオカ、高畑淳子、宇野祥平、岡田将生とともに出席。撮影現場での衝撃的な出来事を明かした。【写真】北村匠海・岡田将生・宮粼あおいら豪華俳優集結◆北村匠海、監