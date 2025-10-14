サッカー日本代表は１３日、ブラジル戦（１４日）に向けて会場の東京・味の素スタジアムで前日調整を行った。練習前に森保一監督（５７）が会見し、過去日本が２分け１１敗と勝利がないＷ杯優勝５度の王国に対し「同じ目線で戦って成長につなげる」と真っ向勝負を宣言。直近３戦連続勝ちなし（２分け１敗）のチームから、守備的な戦いを推す声が漏れ始めたが、前からボールを奪いにいくスタイルの継続を示した。王国を前にして