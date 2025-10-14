巨人・長野久義外野手（４０）が今季限りで現役を引退することが１３日、分かった。すでに球団、阿部監督、チームメートらに意思を伝えた。近日中に発表される。１６年目の今季は１軍で出場１７試合にとどまり、決意を固めたもようだ。首位打者、最多安打を獲得するなど現役通算１５１２安打をマークし、紳士的な人柄でファンに愛されたバットマン。記録と記憶に残る名選手が、現役生活に別れを告げる。巨人の一時代を築いた天