俳優のディーン・フジオカがこのほど、テレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜・後９時）の取材会を都内で行った。大泉洋が、少しだけ超能力を使うことが出来る主人公のサラリーマン・文太を演じる。ディーンは文太の同僚で、なでまわすと花が咲く・花咲か系エスパーの桜介役。この日も大きな赤色の花が描かれたシャツ、ジャケットにもピンク色の花のコサージュをつけて登場した。進行役の弘中綾香アナウンサーか