阪神・藤川球児監督（４５）が１３日、ＣＳ最終ステージ（Ｓ、甲子園）突破に自信を示した。１５日から日本シリーズ進出を懸けて戦う敵が、ＣＳ第１Ｓで巨人を撃破したＤｅＮＡに決定。今季ぶっちぎりでセ・リーグを制した指揮官は「どっちでも良かった。（相手を）気にする必要はない。自分たちの野球をする。選手は万全な状態です」と強調した。過去のポストシーズンでＤｅＮＡとはＣＳ第１Ｓで４度対戦。突破、敗退２度ずつ