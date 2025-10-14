広島は１３日、ドラフト会議（２３日）で創価大・立石正広内野手（２１）を１位指名すると公表した。２年春に東京新大学リーグで３冠王に輝き、大学日本代表で４番も務めたアマＮＯ１打者。マツダ内でのスカウト会議後、田村スカウト部長は「かなりレベルの高い選手。近い将来の中軸、４番の候補」と４年連続で事前公表し、２３年の青学大・常広（広島）、昨年の明大・宗山（楽天）に続き、３年連続の１２球団最速公表に踏み切っ