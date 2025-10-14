ソフトバンク・上沢直之投手（３１）が１３日、約５か月半ぶりとなる古巣・日本ハム戦の登板に闘志を燃やした。みずほペイペイの投手練習に参加し、１７日のＣＳ最終ステージ３戦目の先発に向けて調整。「一緒にやっていたチームメートも多いので、対戦するのは個人的には楽しみ」と、真っすぐな視線を向けた。２４年１月にポスティングシステムで米球界に移籍したが、結果を残せず、昨年１２月にホークスと４年契約を結んだ。