オリックス・岸田護監督（４４）が１３日、「競争」かつ「焦り禁物」の秋を掲げた。ＣＳ第１ステージでの敗退から一夜明けたこの日、空路で帰阪。２１日に始まる大阪・舞洲での秋季練習に向けて「全員がこの悔しさを持って、『来季のために』と思って課題に向き合ってほしい」と、アピール合戦を歓迎した。開幕から一度も勝率５割を切ることなく、昨季５位から３位と躍進を見せ、就任１年目を終了。だが、下克上を阻まれた２位