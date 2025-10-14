俳優の大泉洋、北村匠海が、このほど都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（21日スタート、毎週火曜後9：00）制作発表記者会見に登場した。【写真】大泉洋、宮崎あおい、岡田将生ら…豪華キャストが大集結！ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになったサラリーマンが、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロー