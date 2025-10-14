旧国鉄倉吉線の廃線跡は竹林の中にあり、「日本一美しい廃線跡」として人気だ。写真の女性のようにこの廃線跡で友人などと訪れ写真を撮り合い、SNSに投稿する例が相次いでいる（写真：寺阪利紗子）【写真はこちら】▶竹林の中に敷かれた線路に「唯一無二の景色で感動」との声も▶廃線跡がきれいに残っている旧国鉄倉吉線▶「日本一美しい廃線跡」として注目度が急上昇した▶廃線跡ウォーキングも人気という山