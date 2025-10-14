ドジャース・山本由伸投手（27）が13日（日本時間14日）、敵地ミルウォーキーで行われるブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)第1戦前の会見に応じ、第2戦先発への意気込みを語った。前回のブルワーズとの対戦時は1回も持たずに降板となったが「前回はかなりうまくいかなかったですけど今は違うピッチングができると思う。ミルウォーキーの打線はつながりがある。何としても負けるわけにはいかない」と第2戦へ意気込