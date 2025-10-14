W杯アフリカ予選が12日に行われ、ガーナが2大会連続5度目の本大会出場を決めた。ホーム最終戦でコモロを1―0で破り、8勝1分け1敗でI組首位が確定。プレーオフを回避し、日本代表と11月14日の親善試合（豊田ス）で対戦することが確実になった。近日中に正式発表される見通しだ。FIFAランク75位のガーナは今予選7得点7アシストのJ・アユー（イングランド2部レスター）や、最終戦で決勝点を挙げたクドゥス（トットナム）ら身体能