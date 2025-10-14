NY株式13日（NY時間15:05）（日本時間04:05） ダウ平均45980.39（+500.79+1.10%） ナスダック22651.71（+447.28+2.01%） CME日経平均先物47075（大証終比：-545-1.16%） 欧州株式13日終値 英FT100 9442.87（+15.40+0.16%） 独DAX 24387.93（+146.47+0.60%） 仏CAC40 7934.26（+16.26+0.21%） 米国債利回り 休み 各国10年債 ドイツ2.636（-0.008） 英国4.658（-0.