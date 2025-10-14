アメリカのファッションブランド「フォーエバー21」の日本国内で最後となる店舗が営業を終了しました。日本では3度目の撤退です。「きょうで終わり？知らなかったです。ちょっと悲しいかも」きのう夜、千葉県のショッピングモールに入っていた、フォーエバー21の国内最後の店舗が営業を終了しました。「フォーエバー21」は、アメリカ発祥のアパレルブランドで、2000年に初上陸しましたが2年で撤退。2009年には再進出を果たし、流行