7〜9日まで開催された岸和田F2ガールズ競輪。シリーズの注目は127期で5人目の特別昇班を狙った池田充槻（19＝秋田・127期）の戦いぶりだった。予想通りピンピンで上がったが、決勝戦は単騎戦となる。そのハンデを克服できず5着に敗退した。同期3人を相手に終始後方に置かれる展開。アクションを起こすも再三、けん制されて不発。「単騎で後方になってしまって…。（同期の）みんなが、自分の特別昇班を阻止する動きに見えて。