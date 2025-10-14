ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は13日、4日間の予選が終了した。14日の5日目は10〜12Rで準優勝戦が行われる。「イイ値」担当の杉浦友樹記者は藤原早菜（25＝岡山）に期待を寄せた。岡山支部のホープが存在感を出している。藤原早は先輩の寺田千恵、田口節子とともに岡山から参戦。以前は同時に斡旋されても、自分だけ準優勝戦に進めないことも多かった。今は違う。2026年前期適用勝率では5.58と初