ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は13日、4日間の予選が終了した。14日の5日目は10〜12Rで準優勝戦が行われる。注目レースは10Rだ。小野が難敵を封じる。ここまで7戦オール3連対と安定感抜群。好バランスの仕上がりで、先マイ一気に主導権を握る。3場所連続Vを狙う田口が強敵。実戦足は申し分ない。差して猛追、いや届くシーンも。松尾は握りマイで浮上か。瞬発力ある米丸も要注意だ。＜1＞小野生