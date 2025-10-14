ボートレースまるがめの「スカパー！・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦」は13日、3日目が終了した。きょう14日の4日目、注目レースは8Rだ。西岡の舟足は三拍子そろって良好。インから鋭発一気に仕掛けてトップ通過を決めたい。出足いい真鳥の差しを対抗視した。当地進入固定戦は＜1＞＜2＞＝＜4＞を本線に取るのがセオリーで、3番手評価は浦野。富田は握って続く。＜1＞西岡顕心出足、ターン回りと操縦性が良くて道中も