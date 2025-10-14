2026年1月4日21時から放送される阿部サダヲ主演のスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ 〜真⾯⽬な話、しちゃダメですか？〜』（TBS系）に、江口のりこがゲスト出演することが発表された。日本初の女性総理大臣になるかもしれない政治家を演じる。【写真】江口のりこの“政治家姿”がキマッてる！『ふてほど』SPの場面写真本作は、2024年1月期に放送された連続ドラマ『不適切にもほどがある！』（