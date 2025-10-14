半年間開催された大阪・関西万博が、閉幕しました。きのう、ついに幕を閉じた大阪・関西万博。会場には最後の瞬間を見届けようと多くの人が集まりました。この日の会場では閉会式も行われ、2030年の万博開催国サウジアラビア・リヤドに博覧会国際事務局（BIE）の旗が手渡されました。来場者数は閉幕前日のおととい時点で2529万人（速報値）を記録し、半年間の熱気が数字にも表れた今回の万博。会場ではあらゆる場所でフィナーレイ