きのう夜、全日空の旅客機が羽田空港に引き返すトラブルがありました。離陸する際、車輪が滑走路のライトと接触した可能性があるということです。全日空によりますと、きのう午後9時前、羽田発、岩国行きの旅客機ANA639便は、離陸する際、機体前方の車輪と滑走路のライトが接触した可能性があるとして羽田空港に引き返しました。機体には乗客168人が乗っていましたが、けがをした人はいなかったということです。