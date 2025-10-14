ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が連投を解禁する可能性が出てきた。ロバーツ監督が１２日（日本時間１３日）、「必要とあれば彼は準備ができている。彼とは頻繁に話をしているが、何を求められても対応できるだろう。連投は心配はしていない」と、リーグ優勝決定Ｓでの初の２日連続登板を示唆した。ＰＳで２セーブを挙げるなど抑えに定着したが、９月中旬に救援に転向したばかり。地区Ｓでは４戦中３試合に登板したが、日