◇出雲全日本大学選抜駅伝早大は3位だった11年以来、14年ぶりの表彰台となる2位。就任4年目の花田監督は「チームとして先頭を経験しよう、区間賞を獲ろうという話をしていた。90点を付けられる内容」と及第点を与えた。10番手でたすきを受けた2区の山口主将（4年）が9人抜きの区間賞でトップに浮上。その後は1年生トリオが粘りの走りを見せた。アンカーの“山の名探偵”こと工藤（3年）は後半に失速したものの、一時は国学院