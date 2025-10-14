女性４人組ダンス＆ボーカルグループ・ＭＡＸが１３日、沖縄コンベンションセンター劇場棟で、２７年ぶりの沖縄凱旋（がいせん）ライブを開催した。１９９８年から継続的に開催してきた恒例の公演タイトル「ＬＩＶＥＣＯＮＴＡＣＴ」を掲げ、デビュー３０周年の節目に故郷へ帰還。同じ沖縄アクターズスクール出身のＤＡＰＵＭＰ・ＩＳＳＡ（４６）や親交が深いボクシングの元ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・具志堅用高氏（７