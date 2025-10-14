７人組グループ・ＷＥＳＴ．が１２、１３日に大阪・万博記念公園で野外音楽フェス「ＷＥＳＳＩＯＮＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２５」を開催した。ＷＥＳＴ．初の主催フェスにはＬｕｃｋｙＫｉｌｉｍａｎｊａｒｏ、アイナ・ジ・エンド、ＳａｕｃｙＤｏｇ、サンボマスター、ウルフルズら１１組が出演し、２日間で約６万人の観客を熱狂させた。グループが親交のあるアーティストや共演したいアーティストを招き、セッションやト