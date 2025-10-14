ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は上げを一服しているものの、１５２円台は維持しており本日高値圏での推移が続いている。先週はトランプ大統領の対中強硬姿勢で市場が不安定になり、ドル円も一気に１５１円台まで急落していたが、本日は買い戻されている。 トランプ大統領が休み中に、対中強硬姿勢をトーンダウンさせ、中国との新たな貿易摩擦緩和に向けた取引にオープンな姿勢を示したこともあり、市場の雰囲