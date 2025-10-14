ドジャースがブルワーズと戦うナ・リーグの優勝決定シリーズ（Ｓ）が、１３日（日本時間１４日午前９時８分）に敵地で第１戦を迎える。前日の１２日（同１３日）は全体練習を行い、両監督らが会見。ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）は先発を発表し、山本由伸投手（２７）は１４日（同１５日）の第２戦が決定。大谷は本拠地での第４戦（現地時間１７日）が有力となった。ロバーツ監督はリーグ優勝決定Ｓ第１戦にスネル、第