タイトルの略称「ふてほど」が昨年の「新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大反響を呼んだ昨年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」の続編となる新作スペシャルドラマが、来年1月4日午後9時から放送されることが決定した。約2年ぶりの復活で、タイトルは「新年早々不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」。女優の江口のりこ（45）がゲスト出演し、都議会議員役を演じることも発表され