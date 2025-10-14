4人組女性グループのMAXが13日、沖縄コンベンションセンターで「MAX 30th LIVE CONTACT 2025 Ways To Go〜Come on B．B．WAVES〜」を開催した。地元沖縄での主催ライブは27年ぶり。デビュー30周年を迎えた4人が、久々の凱旋（がいせん）ステージで1700人のファンを熱狂させた。【野見山拓樹】◇◇◇30年分の思いを詰め込んだ「大感謝祭」となった。98年10月以来の地元のステージにファンからは「おかえり！」と大歓