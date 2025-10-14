４人組ダンスボーカルグループ「ＭＡＸ」が１３日、沖縄・宜野湾市の沖縄コンベンションセンターで２７年ぶりの凱旋コンサートを行った。デビュー３０周年を迎えたＭＡＸが故郷・沖縄に戻ってきた。沖縄コンベンションセンターは１９９８年に初めて凱旋コンサートを行った思い出の地。ＮＡＮＡ（４９）は「ただいま！」と感無量。「沖縄は童心に返れる場所」と郷愁に浸ると、ＲＥＩＮＡ（４７）も「３０周年は沖縄でライブを、