オリックスの来季構想から外れている福田周平外野手（３３）が１３日、現役続行への決意を明かした。球団と話し合いを重ね、今季の全日程終了までプレー継続を志願。ＣＳ敗退によって宮崎でのフェニックス・リーグから大阪へ戻り、素直な気持ちを口にした。「僕のわがままを受け入れてくださった球団の方には、感謝しています」。プロ８年目の今季は２３試合で打率１割６分７厘。「今年の戦力になれる可能性が１％でもあるなら